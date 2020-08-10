Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы

С сегодняшнего дня выпускники вузов и колледжей Москвы смогут пройти отбор на оплачиваемую стажировку в учреждениях Комплекса социального развития столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Старт карьеры - ответственный и важный период в жизни каждого человека. Чтобы выпускники вузов и колледжей могли реализовать свой потенциал и получить уникальный опыт работы, мы запускаем набор на стажировки, которые позволят попробовать свои силы и увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения - флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники, центры госуслуг "Мои Документы", Главархив и другие организации. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников, - рассказала Ракова.

По подготовленной программе город готов принять 500 выпускников. Для них открыты вакансии по 11 направлениям:

• социальный помощник,

• помощник по долговременному уходу,

• помощник медицинского работника,

• сотрудник образовательной сферы,

• специалист центра "Мои документы",

• ассистент сотрудника главного архивного управления,

• ассистент сотрудника ветеринарной клиники,

• медиа-стажер,

• стажер в отделе HR,

• специалист в сфере цифровизации,

• стажер в НКО.

Подать заявку на стажировку и узнать подробнее об условиях отбора и участия можно на сайте проекта. Для этого необходимо заполнить анкету, прикрепить резюме, указав сведения об образовании, опыте работы и волонтерской деятельности, а также записать промо-видео на тему "Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь".

Заявки принимаются до 10 сентября 2020 года. Стать участником проекта может выпускник московского вуза 2019 или 2020 годов или выпускник колледжа, не старше 30 лет, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в Москве.

С 10 по 20 сентября кандидаты пройдут тестирование в дистанционном формате, которое поможет определить необходимые для работника социальной сферы компетенции - отзывчивость, ответственность, коммуникабельность, умение работать в команде и анализировать информацию. Стажировка предполагает 20-ти часовую рабочую неделю. График обсуждается с работодателем индивидуально. Зарплата составит 20 195 рублей до вычета налогов.

Стажировка продлится три месяца - с октября по декабрь. В конце года для участников пройдет выпускной вечер.

Все детали проекта, а также анкету для заполнения можно найти на сайте.