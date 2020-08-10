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10.08.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Дорожные работы по нацпроекту досрочно завершили три региона

Текст: Евгений Гайва
Белгородская область, Краснодарский край и Республика Ингушетия досрочно завершили дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в Минтрансе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В отдельных субъектах строительство и ремонт автодорог выполняются по графику и даже с его опережением (более 80%). Это Московская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Воронежская, Волгоградская области, Республика Адыгея и Удмуртская Республика.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Но в ряде субъектов Минтранс отмечает низкий процент укладки дорожного покрытия (менее 20%). Среди отстающих - Камчатский и Забайкальский края, Республики Крым и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Амурская и Магаданская области.

Общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составила 66,9 млн кв. м или 55,85 % всего объема работ текущего года, уточнили в министерстве. В целом по стране кассовое исполнение составляет в настоящий момент составляет 101,1 млрд рублей (40,5%).

"Достижение годового значения этого показателя нацпроекта не вызывает опасения, так как работа подрядных организаций оплачивается по факту завершения производственных мероприятий и принятия работ заказчиком в основном в конце календарного года", - отметили в Минтрансе.

Отмечается, что невысокие текущие показатели отдельных субъектов не повлияют на результаты проекта в целом. Кроме того, благодаря эффективной реализации нацпроекта отдельные регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на ремонт дорог и смогут перевыполнить плановые показатели. Так, распоряжениями правительства России 39,8 млрд рублей уже выделены 55 субъектам. Дополнительные 4,9 млрд рублей будут доведены до регионов в ближайшее время.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Минтранс Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЦФО Белгородская область ЮФО Краснодарский край СКФО Ингушетия Национальные проекты 2019-2024

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