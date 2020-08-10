Дорожные работы по нацпроекту досрочно завершили три региона

Белгородская область, Краснодарский край и Республика Ингушетия досрочно завершили дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в Минтрансе.

В отдельных субъектах строительство и ремонт автодорог выполняются по графику и даже с его опережением (более 80%). Это Московская, Ленинградская, Пензенская, Тверская, Воронежская, Волгоградская области, Республика Адыгея и Удмуртская Республика.

Но в ряде субъектов Минтранс отмечает низкий процент укладки дорожного покрытия (менее 20%). Среди отстающих - Камчатский и Забайкальский края, Республики Крым и Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Амурская и Магаданская области.

Общая площадь укладки асфальтобетона и других типов покрытия в субъектах-участниках нацпроекта составила 66,9 млн кв. м или 55,85 % всего объема работ текущего года, уточнили в министерстве. В целом по стране кассовое исполнение составляет в настоящий момент составляет 101,1 млрд рублей (40,5%).

"Достижение годового значения этого показателя нацпроекта не вызывает опасения, так как работа подрядных организаций оплачивается по факту завершения производственных мероприятий и принятия работ заказчиком в основном в конце календарного года", - отметили в Минтрансе.

Отмечается, что невысокие текущие показатели отдельных субъектов не повлияют на результаты проекта в целом. Кроме того, благодаря эффективной реализации нацпроекта отдельные регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на ремонт дорог и смогут перевыполнить плановые показатели. Так, распоряжениями правительства России 39,8 млрд рублей уже выделены 55 субъектам. Дополнительные 4,9 млрд рублей будут доведены до регионов в ближайшее время.