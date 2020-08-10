Информация о веломаршрутах с картами и отметками о станциях проката размещена в разделе "Велосипед". Итак, где же в переполненной транспортом столице есть безопасное место для любителей покрутить педали? Например, маршрут "Семь сестер" проходит, как несложно догадаться, мимо сталинских высоток. Поклонникам монументальной советской архитектуры должно понравиться. Но красота, как известно, требует жертв - ехать придется около 30 километров. Такую дистанцию выдержит не каждый, но виды того стоят. Стартовать предлагается у гостиницы "Украина", а финишировать - у здания МИД на Смоленской площади. Естественно, по пути встретятся и другие "сестры". В придачу к ним Парк Горького с Нескучным садом, природный заказник "Воробьевы горы"... Словом, есть где слегка перевести дух и устроить, скажем, небольшой пикник в кругу друзей.

Разбавить скучные вечера можно, прокатившись и по Таганскому району. Авторы маршрута уверены: прогулка будет интересна даже тем, кто знает почти все о центре Москвы. Будьте уверены - городские улочки скрывают еще много тайн. Так, за два часа можно сполна прочувствовать атмосферу древнерусского зодчества. Тут и Храм Никиты Мученика за Яузой, и Гончарная улица с малоэтажными постройками прошлых веков, и Новоспасский монастырь, и Крутицкое подворье…

Еще один маршрут с исторической подоплекой проходит по районам Кузьминки и Люблино. Сюда стоит ехать за природой и, как ни странно, за архитектурой. В этих местах расположены две усадьбы XVIII - начала XIX века, в которых когда-то бывали именитые писатели и монаршие особы. После "царских" мест попутно стоит заглянуть и в Московскую усадьбу Деда Мороза.

Ценителям загородного отдыха для велопрогулки можно еще выбрать Серебряный Бор: "перезагрузиться" у Бездонного озера, расслабиться на пляже и увидеть Живописный мост, который считают самым высоким из вантовых в Европе. Встречаются на этом маршруте спортивные площадки. У них можно сделать остановку и заодно потренироваться.