В этом году по программе капитального ремонта жилого многоквартирного фонда в столице должны отремонтировать более двух тысяч домов. Среди них - 60, признанных памятниками архитектуры. За тем, как рабочие приводят в порядок такие дома, наблюдали журналисты "РГ".

Дом Обрабстроя был построен кооперативом строителей Басманного района в 1930 году. Он расположен в Басманном тупике, 10. Это высокое 10-этажное здание в форме английской буквы F. Архитектор Василий Кильдишев задумал его как дом-коммуну: на крыше - столовая, солярий, детсад, в подвале - прачечная и спортзал. Так как среди пайщиков были и семейные люди, то нижние пять этажей здания строились по квартирному типу, а верхние - по типу общежития.

Но за 90 лет коммуналки тоже стали квартирами, а прачечная, столовая и детский сад исчезли. Дом перешел в собственность города, управляет им сейчас ГБУ "Жилищник" Басманного района. Последний капремонт в доме прошел еще в советские годы. Сейчас здесь требуется ремонтировать почти все: заменить старые инженерные системы и мусоропровод, обновить фасад и многое другое. Сейчас рядом с домом разбита стройплощадка, здесь сложен инвентарь, суетятся рабочие.

"Это первое высотное здание в столице, построенное в стиле конструктивизма, - рассказывает "РГ" начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капремонта Москвы Сергей Краснов. - В предмет охраны здесь входят фасад, необычное остекление и наливные полы просторных лифтовых холлов в центральной части здания, а также печи бывшей прачечной, подвальные помещения. Проект ремонта согласован с Москомархитектурой и жителями".

Как отмечает специалист, дом построен на совесть - подвалы у него сухие, стены почти без трещин. Одна из особенностей ремонта - воссоздание исторического витражного панно при входе в центральный подъезд здания. Сейчас вместо витражей - фанерные фальшстены, выкрашенные в розово-бежевый цвет, как и само здание.

В этом году капремонт проведут в 60 многоквартирных домах, признанных памятниками архитектуры

Основные работы пока идут в подвале и на крыше. Рабочие меняют инженерные коммуникации в подвале, выравнивают стены и потолок. А на крышу с помощью лебедки поднимают новые стропила, затем поменяют кровельное покрытие. В ближайшее время внутри дома начнут реставрировать ступени и лифтовые холлы, заменят остекление в местах общего пользования.

"Менять инженерные системы горячего и холодного водоснабжения на этажах и в квартирах в этом году не будем, не успеем до начала отопительного периода. Поэтому эти работы останутся на будущий год, как и замена системы водоотведения", - рассказывает представитель подрядчика Сергей Семенов.

Как поделился с "РГ" житель дома Обрабстроя Александр Дуднев, по просьбам жителей из девяти имеющихся мусоропроводов останется пять, остальные срежут. "Это поможет и раздельному сбору отходов, и чисто технически менять мусоропроводы здесь сложно, они идут с изгибом, - говорит он. - После ремонта мы хотим в подвале сделать зал собраний, и скорее всего там будет создан музей дома".