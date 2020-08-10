Неделя в Москве начнется с жаркой и дождливой погоды

До 27 градусов тепла и кратковременные дожди в отдельных районах ожидают москвичей в понедельник, 10 августа. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

В Подмосковье температура будет колебаться от 22 на севере до 27 - в южной части области. Атмосферное давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптики напоминают, что на этой неделе в столичном регионе пройдет "репетиция осени". Со среды температура начнет постепенно падать и к пятнице в Москве будет не выше 15 градусов. Впрочем, на следующей неделе тепло вернется, обещают синоптики.