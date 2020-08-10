Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ

Международное общественное объединение незаконно ввозило в Россию мигрантов. Аферу вскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что оперативники задокументировали факты организации незаконной миграции иностранных граждан.

Выяснилось, что одно из международных общественных объединений организовало незаконный въезд и пребывание иностранных граждан в России в нарушение миграционного законодательства. На территории Москвы, Московской и Воронежской областей проведено восемь обысков в жилищах подозреваемых, обнаружены предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. По подозрению в совершении преступления задержаны пять человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ - "организация незаконной миграции".