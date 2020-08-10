Под Калугой разбился самолет, пилот погиб

По факту авиакатастрофы в Калужской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Московском межрегиональном управлении СК на транспорте.

Около 14.30 воскресенья пилот легкомоторного самолета при выполнении фигуры высшего пилотажа "бочка" не справился с управлением, воздушное судно врезалось в землю. Летчик погиб.

- Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения воздушного судна).