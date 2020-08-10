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10.08.2020 08:53
Рубрика: Происшествия

Под Тверью при пожаре погибли четыре человека

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Тверской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в населенном пункте Гора Селижаровского района поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС 9 августа в 23:46. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и 10 единиц техники. В 00:26 было объявлено о локализации возгорания, в 04:40 - о его полной ликвидации.

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"При тушении пожара обнаружены тела четырех человек - мужчины 1961 года рождения, женщины 1986 года рождения и двоих детей 2016 и 2018 годов рождения", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тверской области.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область

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