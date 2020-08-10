Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете - то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, Навальный 02 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере "Телеграм" и социальной сети Twitter, просмотр которых доступен неограниченному кругу лиц, разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как считает следствие, под роликом Навальный опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку и заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию.

Таким образом, как отмечено в обвинительном заключении прокуратуры, своими действиями А.А. Навальный причинил моральный вред потерпевшему - ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко.

Как сообщила Людмила Нефедова, уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.