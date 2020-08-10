Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

Новости

62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов 11:18
В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса 11:05
Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью 10:57
Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ 10:51
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня 10:41
В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна 10:33
Рапота: Нарушений закона на выборах в Беларуси не обнаружено 10:31
Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы 10:31
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей 10:15
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу 10:14
Наблюдатели СНГ: Выборы в Беларуси прошли в соответствии с законодательством 10:07
Неделя в Москве начнется с жаркой и дождливой погоды 09:59
СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске 09:56
Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей 09:54
США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52 09:48
Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась 09:38
Совбез РФ: Страны Запада пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы 09:37
В Москве от коронавируса вылечились еще 898 пациентов 09:37
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности в России 09:33
СБ РФ: Основатель "Белых касок" - мошенник, их претензии безосновательны 09:32
В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон 09:10
Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент 09:00
Под Калугой разбился самолет, пилот погиб 08:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 11:21
Рубрика: Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
В чем признавались немецкие военнопленные во время Великой Отечественной

Он обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ о клевете - то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении.

Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, Навальный 02 июня 2020 года на своих публичных персональных каналах в мессенджере "Телеграм" и социальной сети Twitter, просмотр которых доступен неограниченному кругу лиц, разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как считает следствие, под роликом Навальный опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку и заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию.

Таким образом, как отмечено в обвинительном заключении прокуратуры, своими действиями А.А. Навальный причинил моральный вред потерпевшему - ветерану Великой Отечественной войны Игнату Сергеевичу Артеменко.

Как сообщила Людмила Нефедова, уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию