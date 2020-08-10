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10.08.2020 03:53
Рубрика: Общество

Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С первого сентября ряд российских вузов намерены организовать дистанционный формат обучения для иностранцев. Речь о студентах, которые не смогут попасть в Россию к началу нового учебного года. Об этом рассказали в Минобрнауки.

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"В каждом потоке предполагается выделить группу, которая весь семестр будут учиться исключительно в дистанционном формате. Помимо иностранных студентов в нее планируем включить и российских, которые не смогут приехать к началу учебы в кампус", - цитирует ТАСС проректора по международной работе Московского физико-технического института Марину Невскую.

Возможность учиться дистанционно планируют вводить Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Казанский федеральный университет, Томский политехнический университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Дальневосточный федеральный университет, Новосибирский государственный университет и Тюменский госуниверситет.

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