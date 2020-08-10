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10.08.2020 16:08
Рубрика: Экономика

Собянин: До конца 2021 года в Москве построят пять футбольных стадионов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новый спорткомплекс с подогреваемым футбольным полем открылся сегодня на северо- востоке столицы в районе Северное Медведково. И такие стадионы появятся в каждом округе Москвы. В том, что они будут востребованы москвичами, можно не сомневаться. Ведь футбол остается у них любимым видом спорта.

"Чемпионат мира прошел, а популярность футбола не уменьшается. Около 300 тысяч человек - огромное количество людей, не только ребят, но и взрослых занимаются им", - сказал мэр Сергей Собянин, приехав на открытие комплекса.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Посмотреть же в Северном Медведково есть на что. Полноразмерное футбольное поле 105x68. Система подогрева, позволяющая гонять мяч круглый год. Качественное искусственное покрытие - из синтетической травы, пересыпанной песком и резиновой крошкой. На таком даже если упадешь, риск получить травму минимальный. Это очень важно, ведь играть в футбол и тренироваться здесь будут не только юные спортсмены северо-востока столицы, но и инвалиды. Поле, соответствующее самым высоком стандартам качества, оборудовано для комфортного доступа и людей с ограниченными возможностями здоровья - с нарушением слуха, слабовидящих, поражением опорно-двигательного аппарата.

Для зрителей же, которые придут посмотреть на их игру, предусмотрены 254 зрительских места. А электронное табло, современная медиасистема с возможностью вывода на экран любого момента матча позволят им чувствовать себя словно на самом высоком футбольном турнире.

Для того, чтобы спортсмены могли тренироваться и держать себя в форме, обустроен отдельный легкоатлетический стадион - с круговыми 400-метровыми беговыми дорожками, двумя секторами для прыжков в длину и еще двумя - в высоту, которые в любой момент трансформируются в универсальную площадку для игры с мячом. Плюс сектор для толкания ядра. Раздевалки, тренажерный зал, кафе, комментаторская разместились в административно-бытовом корпусе.

Такой профессиональный легко-атлетический стадион в Северо-Восточном административном округе - первый. Как заявил Сергей Собянин, в целом по городу за последние пять лет уже построено шесть подобных стадионов. Появились они в Южном, Центральном, Западном, Северном и Восточном округах. "Еще пять построим до конца этого и 2021 года, - сказал он. - Каждый округ будет иметь профессиональный стадион". Теперь на очереди строительство в Юго- Западном, Юго-Восточном, Восточном округах и Зеленограде.

Новые стадионы ждут прежде всего 15 тысяч учеников споршкол системы департамента спорта Москвы. Помимо них, в окружных центрах физкультуры и спорта созданы еще 174 футбольные секции, в которых занимаются еще 3,6 тысячи юных москвичей. Пока же у них в распоряжении 151 полноразмерное поле и свыше 1000 футбольных площадок на школьных и вузовских стадионах, во дворах и парках, на природных территориях. Ну и, конечно, возможность увидеть как играют мастера большого футбола в "Лужниках", на "Спартаке", "Динамо" и других аренах международного класса, а иногда и сыграть с ними.

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