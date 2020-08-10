Собянин: Основная масса регионов прошла пик заболеваемости COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в регионах страны постепенно улучшается, считает мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете специальную рабочую группу по противодействию COVID-19. Завтра он намерен провести селекторное совещание, на котором будет обсуждаться подготовка к осеннему сезону, когда начинается учебный год и растет простудная заболеваемость. В этой связи, считает столичный градоначальник, необходимо проводить массовую вакцинацию против гриппа.

Все регионы Собянин условно разделил на три группы. В первую входят субъекты Федерации с поселениями, жители которых еще не прошли массовую иммунизацию. Их становится все меньше. "Основная масса регионов прошли пиковые заболевания, и мы видим позитивную динамику и по пневмониям, и по выявляемости", - сказал мэр на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. Регионы третьей группы в течение последних двух месяцев ушли от пиковых значений.

Ситуацию в Москве в этот период Сергей Собянин считает стабильной - "примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами, несмотря на то, что мы открыли практически полностью передвижение населения". В городе восстановлен 91 процент трафика, работает большинство предприятий. "Кассовые объемы оборотов малого и среднего бизнеса находятся даже несколько выше докризисного уровня", - подчеркнул мэр.

Не снижается объем тестирования населения. За последнюю неделю проведено более 300 тысяч анализов. "Много это или мало? Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде, и вообще мы занимаем среди всех мегаполисов первое место по объему тестирования, - заявил Собянин. - Мы не снижаем этот объем, для того чтобы своевременно выявлять новые случаи заражения и работать с гражданами, своевременно оказывая им медицинскую помощь".