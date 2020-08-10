Стало известно, когда в столицу вернется жара

После похолодания в середине недели к выходным в Москву вернется августовское тепло. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Как рассказал замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев, днем в субботу воздух прогреется до +20...+23 градусов. В ночные часы потеплеет до +16. "Такие значения температуры вполне типичны для августа в средней полосе России", - сказал Киктев.

Напомним,что ранее Метеобюро Москвы и области сообщило о похолодании в регионе. Так, 12 августа, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. И похолодает до +18 в дневные часы.