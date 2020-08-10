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10.08.2020 21:06
Рубрика: Происшествия

Суд взыскал с экс-главы Серпуховского района имущества на 1 млрд рублей

Текст: Иван Егоров

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества более чем на 1 млрд рублей. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

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По его словам, в понедельник Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры о взыскании с Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, речь в иске шла о 858 объектах недвижимости, в том числе 780 земельных участках в Серпуховском районе Подмосковья. Причем 1 млрд - это кадастровая стоимость участков, рыночная - гораздо выше.

Это уже второй гражданский иск к Шестуну. Ранее аналогичный иск Генпрокуратуры в апреле 2019 года удовлетворил Красногорский городской суд. В нем речь шла об обращении в доход государства имущества и активов Шестуна и еще 35 связанных с ним физическим и юридическим лиц почти на 2,6 млрд рублей. При этом, как уточнили в надзорном ведомстве речь шла о кадастровой стоимости недвижимого имущества, в то время как его рыночная стоимость оценивается в 10,5 млрд рублей.

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