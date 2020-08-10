В Курске при ремонте дома сбили лепнину 19 века

В историческом центре Курска на построенном в 19 веке здании сбили лепнину при ремонте фасада. За работами по адресу улица Максима Горького, 15 наблюдают краеведы и историки. Здание является объектом культурного наследия, так как раньше дом принадлежал меценату и купцу Николаю Гладкову.

Историк Илья Шпаков на своей странице в соцсети первым заявил об особенностях ремонта: "сбивается лепной декор конца XIX века: наличники, подоконные карнизы, гирлянды растительного орнамента, подоконные филенки, раскрепованные пилястры. При штукатурке простенков не выполняется рустовка".

Пост сразу же вызвал волну комментариев. В том числе от представителей организации, которая и проводит работы на объекте: "Декор, который подлежит реставрации, весь сохраняется. Сбивается все, что отреставрировать не представляется возможным и будет воссоздаваться в соответствии с разработанной научно-проектной документацией, которая прошла ГИКЭ и согласование органа охраны".