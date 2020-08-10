В столичных Лужниках на площадке "Под мостом" между вестибюлем станции метро "Воробьевы горы" и зданием Олимпийского комитета России (ОКР) состоялся финальный этап чемпионата страны по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3 (прежнее название вида спорта - стритбол, или уличный баскетбол).

В женских соревнованиях отчасти сенсационно "золото" завоевала женская команда "Тулпар" (Казань), а в мужском турнире итог оказался более предсказуемым, здесь на верхнюю ступень пьедестала поднялись баскетболисты химкинского "Гагарина". Это наш лучший коллектив в мировом клубном рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Финальному турниру предшествовали восемь этапов предварительного раунда (регулярного сезона), которые прошли с декабря прошлого года по март 2020-го в Воронеже (дважды), Кстово Нижегородской области, Иванове, Перми, Санкт-Петербурге (дважды) и Казани.

Изначально финал чемпионата России был назначен на 20-21 марта в Хабаровске, но весь календарь порушила пандемия коронавируса. И даже в такой непростой ситуации Российская федерация баскетбола (РФБ) изыскала возможность все-таки разыграть титул и призовые места, причем произошло это в культовом для стритболистов месте - лужниковском атмосферном мини-комплексе "Под мостом".

Во время турнира баскетболисты сборной страны, победившей в прошлом году на Всемирных пляжных играх в Дохе (Катар) под началом главного тренера Дмитрия Зимина, получили особые награды и дипломы, подписанные президентом ОКР Станиславом Поздняковым и председателем российского комитета Fair Play, заместителем главного редактора "РГ" Николаем Долгополовым. Спортсмены и их наставник отмечены за благородный поступок, совершенный по ходу встречи с Угандой. Тогда в столице Катара наш африканский соперник по причине травмы одного из игроков и отсутствия запасного остался в меньшинстве. Россияне (Даниил Абрамовский, Василий Бердников, Иван Храмов, Дмитрий Чебуркин) приняли решение дальше играть не трое на двое, как могли бы, а в формате 2х2.

Почти все матчи женского турнира на площадке в Лужниках получились предельно боевитыми. Фото: Пресс-служба РФБ

Что касается напряженных баталий в Лужниках, то здесь девушки из "Тулпара" прыгнули выше головы. Казаночки ни на одном из предыдущих восьми этапов "регулярки" не занимали первое место, а в Москве в турнире с участием шести сильнейших команд они добрались до сражения за титул, в котором взяли верх над "Энергией" (Иваново) - 15:10. Награды высшего достоинства получили Мария Попова, Ирина Чекунова и Олеся Николенко. В матче за "бронзу" "Москва" переиграла питерский Центр олимпийской подготовки (ЦОП-1) - 21:8.

У мужчин медали оспаривали 12 коллективов, плей-офф прошел в формате "Финала восьми". В "золотом" противостоянии "Гагарин" (Абрамовский, Чебуркин, Александр Зуев и Станислав Шаров, главный тренер - Владимир Агабабьян) с солидным запасом прочности одолел московские "Три Звездочки" - 21:12. Во встрече за третье место питерский ЦОП "Нева" заставил признать поражение столичный клуб МБА - 21:9.