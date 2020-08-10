В Москве "черные банкиры" обналичили сотни миллионов рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, проводившей незаконные банковские операции с помощью счетов подконтрольных организаций.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 процентов с каждой транзакции.

По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей, при этом количество "клиентов" мошеннической схемы исчисляется десятками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

Ирина Волк рассказала, что полицейскими проведено более 20 обысков на территории Москвы, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства, сим-карты, средства связи, а также документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Троим фигурантам предъявлено обвинение. Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двум другим - подписка о невыезде и надлежащем поведении.