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10.08.2020 09:37
Рубрика: Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 898 пациентов

Текст: Любовь Проценко

Еще 898 пациентов вылечились от коронавируса в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru
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- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 898 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190555 человек, - рассказала она.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальными исследованиями.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Помимо этого, у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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