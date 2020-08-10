В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса

В столице подтверждено 694 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Число заболевших в городе уже шестой понедельник держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых случаев с начала июля не превышает отметку 0,3. Роспотребнадзор считает этот показатель важнейшим при принятии решений о снятии ограничений в городе. Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве.

Среди вновь выявленных случаев показатели следующие: 52,5% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет; 24,4% - от 46 до 65; 9,2% - от 66 до 79; 8,8% - дети; 5,1% - старше 80 лет. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.