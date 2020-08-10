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10.08.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области 41-летний мужчина погиб, спасая ребенка во время пожара.

Под Тверью при пожаре погибли четыре человека

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, трагедия произошла в деревне Бершово под Чеховом. Загорелся дом, который сдавался на лето женщине с ребенком. В момент возгорания у нее гостили друзья со своими детьми. Когда дом загорелся, находившийся на втором этаже мужчина со своим сыном попытался спастись через окно. Сам он погиб, но ребенка спас. Остальные взрослые отделались ушибами.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Следователи и эксперты выясняют все детали инцидента. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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