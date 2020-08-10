В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня

В Московской области 41-летний мужчина погиб, спасая ребенка во время пожара.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК региона, трагедия произошла в деревне Бершово под Чеховом. Загорелся дом, который сдавался на лето женщине с ребенком. В момент возгорания у нее гостили друзья со своими детьми. Когда дом загорелся, находившийся на втором этаже мужчина со своим сыном попытался спастись через окно. Сам он погиб, но ребенка спас. Остальные взрослые отделались ушибами.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Следователи и эксперты выясняют все детали инцидента. По итогам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела.