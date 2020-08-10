В Подмосковье мужчина украл мобильные телефоны на 870 тысяч рублей

В Раменском районе Подмосковья в коммерческой фирме пропали 11 мобильных телефонов. Сумма ущерба составила 870 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что заявление о пропаже поступило в дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России "Раменское".

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель, работающий в компании в должности комплектовщика. Похищенные телефоны он сдавал в ломбард. В ходе осмотра места жительства подозреваемого были обнаружены коробки от телефонов и закупочные акты из ломбарда.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.