В Подмосковье создадут комплексы для переработки строительного мусора

Следующим шагом "мусорной" реформы в Подмосковье может стать создание комплексов переработки строительного мусора. Губернатор области Андрей Воробьев поручил навести порядок в вывозе строительного мусора.

С коммунальными отходами в Подмосковье многие проблемы сняты. Уже открыты 8 из 12 мусороперерабатывающих комплексов, которые приходят на смену переполненным свалкам. Но область много строит, и встает вопрос о том, что делать со строительным мусором - к обычной переработке он не пригоден. К тому же недобросовестные перевозчики мусора периодически устраивают стихийные свалки строймусора в лесах и на обочинах дорог. "Необходимо навести порядок в вывозе строительного мусора", - сказал Воробьев, проводя совещание с региональным кабинетом министров и главами муниципалитетов.