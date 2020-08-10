Жителей центра России ждет ранняя осень

Центр погоды "Фобос" предупредил о резком похолодании в регионах центра европейской территории.

Как сообщается на сайте "Метеовести", в Центральной России в понедельник прошумят локальные ливни и грозы, но они не помешают солнцу прогреть воздух почти до 27 градусов. А со вторника в регионе ожидается мощное арктическое вторжение, поэтому во второй половине недели днем будет не выше плюс 15-20 градусов.

Похолодание во второй половине недели придет и в столичный регион. Со среды и до выходных москвичей ждет репетиция осени: по ночам будет не выше плюс 10 градусов, днем столбики термометров не дотянут и до плюс 20. Погода обещает быть облачной с прояснениями.

Впрочем, судя по долгосрочному прогнозу "Фобоса", жара вернется уже 19 августа. И до конца последнего летнего месяца в Москве и Подмосковье днем ожидается от 25 до 28-29 градусов.

На Урале новая неделя окажется дождливой и сравнительно прохладной, преобладающая дневная температура не превысит плюс 18-23 градусов.

В Южной Сибири в начале рабочей недели жарко - до плюс 33 градусов в дневные часы. Но затем и сюда придет похолодание, наиболее существенным оно будет на западе - здесь дневная температура понизится до плюс 18-23 градусов.

На юге Дальнего Востока настоящее лето - в континентальных районах в полуденные часы столбики термометров покажут плюс 23-28, на побережье плюс 20-25 градусов.