Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей

Больше трех килограммов золота россыпью стоимостью больше 11 миллионов рублей изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), предотвратив незаконный сбыт драгоценного металла в Красноярске.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, эта спецоперация осуществлялась в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов, которым занимаются республиканские следователи. Дело возбудили в конце июля.

Золото нелегально добыли на берегу реки Сунча в Усть-Майском районе Якутии и собирались продать в Сибири, но правоохранители помещали злоумышленникам это сделать. Следствие продолжается.