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10.08.2020 09:54
Рубрика: Происшествия

Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей

Текст: Дина Непомнящая

Больше трех килограммов золота россыпью стоимостью больше 11 миллионов рублей изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия), предотвратив незаконный сбыт драгоценного металла в Красноярске.

Фото: Министерство внутренних дел по Республики Саха (Якутия)
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Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, эта спецоперация осуществлялась в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов, которым занимаются республиканские следователи. Дело возбудили в конце июля.

Золото нелегально добыли на берегу реки Сунча в Усть-Майском районе Якутии и собирались продать в Сибири, но правоохранители помещали злоумышленникам это сделать. Следствие продолжается.

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