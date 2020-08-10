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10.08.2020 19:28
Рубрика: Происшествия

Где ветер, там и огонь

На Дальнем Востоке растет активность циклонов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
В МЧС России предупреждают о новых опасностях, грозящих стране на этой неделе. В этот раз опасаться стоит больше всего дальневосточникам. Там обстановку определят циклоны и сильные ветры. Они повысят риск возникновения аварий с судами на морях и усиления и без того серьезных природных пожаров.

Такой оперативный прогноз представили на селекторном совещании в национальном антикризисном центре МЧС России эксперты головного ведомственного ВНИИ.

Муниципальная пожарная охрана будет бороться с лесными пожарами

Ученые института подчеркнули, что в августе и сентябре над дальневосточными морями возрастает активность циклонов.

От сильных порывов ветра достанется мореходам Приморья и рыбакам в Охотском и Японском морях. Неспокойно будет и на севере Камчатки. Там ожидаются наибольшее волнение и очень плохая видимость, из-за которых возможны аварии судов. При скорости ветра 30 метров в секунду высота волны может достигать 15 метров.

Ветер может также способствовать распространению пожаров на востоке страны, в частности, в арктических районах Чукотки и Якутии. Там ветер нивелирует все усилия дождей по тушению лесов. Правда, на арктическом севере, где сейчас самый центр распространения лесных пожаров, больших осадков и не ожидается.

Зато карты сильных дождей и ветров практически совпадают по всему юго-востоку Приморского и Хабаровского краев. Там и еще на Сахалине жители испытают всю мощь стихии, пройдя испытания ветрами и водой.

В это время продолжают гореть северные регионы. Как отметил в докладе начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко, наибольший рост площадей, пройденных огнем, регистрируется сейчас, как и на прошлой неделе, на Чукотке, в Якутии и Магаданской области.

В арктической зоне этих регионов площади природных пожаров выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4-6 процентов.

- До конца августа, несмотря на прогнозируемые Росгидрометом осадки, возможно превышение среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на территориях Дальневосточных регионов, а также в восточной части Красноярского края, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в Северной части Республики Карелия, - сообщил Сергей Диденко.

Учные отмечают, что в августе и сентябре погоду над дальневосточными морями определят ветра

Он напомнил, что прошлым летом в Приморском крае зафиксирован рекорд по количеству тайфунов - пять за короткий промежуток времени - и аномальному числу осадков за август - более 500 мм. Такого не было за всю историю наблюдений.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Конец этого лета также может быть не менее тревожным. Генерал Диденко напомнил, что 28 июля в северной части Охотского моря волной захлестнуло маломерное рыболовецкое судно, которое впоследствии затонуло. Одного из членов экипажа до сих пор не нашли.

Зато можно будет расслабиться метеозависимым людям. Активность вспышек Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойным с отдельными периодами неустойчивости, а радиационная обстановка - невозмущенной.

Нет тревожных сообщений и от сейсмологов. По данным МЧС, информация о предвестниках сильных и катастрофических землетрясений на предстоящую неделю по оценке сейсмической опасности на территории России не поступала.

Хотя в районах вулканов обильные дожди могут спровоцировать грязекаменные потоки.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС ДФО

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