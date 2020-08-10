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10.08.2020 05:40
Рубрика: Власть

На Камчатке экипаж атомной подлодки справился с "аварией"

Текст: Артем Красиков

На Камчатке провели учение по организации спасения экипажа атомного подводного крейсера при условном повреждении и потере плавучести, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Личный состав подводной лодки отрабатывал нормативы одевания индивидуальных средств защиты, герметизации "поврежденного отсека" и взаимодействие членов экипажа аварийного отсека с центральным постом. Также руководитель учения проверил действия военнослужащих при поступлении воды в отсек.

На борту смоделировали ситуацию потери плавучести атомохода и отработали действия моряков при аварийном выходе из подводной лодки, а также спуск на воду спасательных плотов и покидание корабля.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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