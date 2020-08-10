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10.08.2020 09:21
Рубрика: Власть

На Камчатке при выписке из роддома вручат "подарок новорожденному"

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае при выписке из роддома родителям вручат подарочный набор, состоящий из первых и самых необходимых вещей для младенцев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Новая мера поддержки молодых семей инициирована врио губернатора Владимиром Солодовым, а наполнение подарка определяли сами молодые мамы.

"В наборе собрано все, что может понадобиться малышу и родителям в первые дни - от пеленок, бутылочек, сосок до одеяла, памперсов и постельного белья. Полная стоимость составляет 8500 рублей и оплачивается из краевого бюджета", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что с 1 сентября по 31 декабря планируется вручить 1120 наборов на всей территории субъекта.

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