В Приморье объявлено о подходе тропического циклона "Джангми"

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае из-за подхода 11 августа тропического циклона "Джангми" (Jangmi), сообщается на сайте Примгидромета.

Он принесет ливни и может вызвать подтопления, считают синоптики.

"11 августа на востоке южных и юге восточных районов региона ожидаются сильные дожди (с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее), во второй половине ночи и первой половине дня местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении.

Ожидается подъем уровня воды до одного метра на реках юго-восточных, восточных районов края с подтоплением низин, хозяйственных объектов, участков дорог.

На минувшей неделе над Дальним Востоком прошел ослабевший тайфун "Хагупит". В Приморье он принес до 80 процентов месячной нормы осадков. Затем вихрь пошел к Сахалину и на Камчатку, где также отмечались сильные дожди.