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10.08.2020 04:24
Рубрика: Происшествия

В Приморье осудили разрушившего мост водителя грузовика

Текст: Артем Красиков

В Приморском крае вынесен приговор водителю грузовика, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Пензенской области
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Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в октябре 2018 года обвиняемый перевозил 53 тонны картофеля по участку дороги "село Осиновка - поселок Рудная Пристань" и выехал на мост, по которому запрещалось движение транспорта массой свыше 20 тонн.

"В результате произошло обрушение мостовых пролетов, а большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились женщина с малолетним ребенком. Они погибли на месте", - отмечается в сообщении.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его право заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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