В Приморье осудили разрушившего мост водителя грузовика

В Приморском крае вынесен приговор водителю грузовика, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в октябре 2018 года обвиняемый перевозил 53 тонны картофеля по участку дороги "село Осиновка - поселок Рудная Пристань" и выехал на мост, по которому запрещалось движение транспорта массой свыше 20 тонн.

"В результате произошло обрушение мостовых пролетов, а большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились женщина с малолетним ребенком. Они погибли на месте", - отмечается в сообщении.

Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил его право заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.