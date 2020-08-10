В Забайкалье из-за паводка жителям села продукты доставят самолетом

Жителям села Менза Красночикойского района Забайкалья, оставшимся без транспортного сообщения из-за размытой дороги, продукты и дизельное топливо доставят авиатранспортом, сообщается на официальном портале региона.

"Готов самолет, чтобы обеспечить людей товарами первой необходимости, пока не будет восстановлено транспортное сообщение", - отмечается в сообщении.

В минстрое Забайкальского края приступят к оценке ущерба и восстановлению разрушенной дороги после схода воды. Пока же ограничен проезд по еще двум участкам дорог Нерчинск-Шоноктуй и Шелопугино-Балей.