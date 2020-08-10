В Забайкалье приступили к разработке крупнейшего месторождения меди

Разработчики приступили к горно-капитальным работам и попутной добыче руды в Удоканском месторождении меди в Каларском районе Забайкальского края.

- Горно-капитальные работы предусматривают "вскрытие" Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ к поверхности к залежам полезных ископаемых, - рассказал председатель совета директоров Байкальской горной компании Валерий Казикаев.

Во время проведения подготовительных работ планируется добыть более 1,1 миллиона тонн богатой медью руды.

По окончанию горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, автомобильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить основную технику для открытых горных работ, которые позволят добывать медную руду в объемах, предусмотренных проектом.

- Байкальская горная компания - это один из крупнейших резидентов территории опережающего развития "Забайкалье". Мы следим за развитием этого проекта, непрерывным процессом работы, оказываем меры поддержки. Удоканское месторождение открыто в 1949 году, сейчас начата его разработка. Запасы месторождения составляют 26 миллионов тонн меди. При выходе на полную мощность инвестор обеспечит рабочими местами до двух тысяч человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Справка "РГ"

Удоканское месторождение меди, расположенное в Каларском районе Забайкальского края, считается одним из крупнейших неразработанных месторождений в мире.

Переработка первой очереди горно-металлургического комбината составит 12 миллионов медной руды в год.

Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.