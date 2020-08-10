В Забайкалье приступили к разработке крупнейшего месторождения меди

Новости

Неделя в Москве начнется с жаркой и дождливой погоды 09:59
СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске 09:56
Якутские полицейские изъяли в Красноярске золото на 11 млн рублей 09:54
США испытали гиперзвуковые ракеты на B-52 09:48
Обстановка после ночных волнений в Минске нормализовалась 09:38
Совбез РФ: Страны Запада пытаются завладеть нефтью Ливии и Венесуэлы 09:37
В Москве от коронавируса вылечились еще 898 пациентов 09:37
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности в России 09:33
СБ РФ: Основатель "Белых касок" - мошенник, их претензии безосновательны 09:32
В Крыму в древнем городе нашли уникальный византийский медальон 09:10
Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент 09:00
Под Калугой разбился самолет, пилот погиб 08:38
Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ 08:37
В Новосибирске откроют бани, бассейны и рестораны 08:27
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса 08:10
В Израиле ювелиры изготовят защитную маску стоимостью 1,5 млн долларов 07:54
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки 07:53
Австралия может закрыть свои внутренние границы до Рождества 07:41
В Пакистане более 60 человек стали жертвами дождей и наводнений 07:25
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет 07:19
Вильфанд: Жаркой погоды москвичам ждать не стоит 07:10
В Приморье объявили о подходе тропического циклона "Джангми" 07:05
В России названы новые востребованные профессии 06:41
Россия возобновит полеты на курорты Турции с 10 августа 06:10
Более 30 человек погибли во время ливней в Южной Корее 05:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 09:42

В Забайкалье приступили к разработке крупнейшего месторождения меди

Текст: Александр Ярошенко
Разработчики приступили к горно-капитальным работам и попутной добыче руды в Удоканском месторождении меди в Каларском районе Забайкальского края.

- Горно-капитальные работы предусматривают "вскрытие" Удоканского месторождения, чтобы открыть доступ к поверхности к залежам полезных ископаемых, - рассказал председатель совета директоров Байкальской горной компании Валерий Казикаев.

Очистные сооружения рудника в Краснокаменске запустят в сентябре

Во время проведения подготовительных работ планируется добыть более 1,1 миллиона тонн богатой медью руды.

По окончанию горно-капитальных работ будут подготовлены площадки, автомобильные дороги, отвалы вскрышных пород, позволяющие применить основную технику для открытых горных работ, которые позволят добывать медную руду в объемах, предусмотренных проектом.

- Байкальская горная компания - это один из крупнейших резидентов территории опережающего развития "Забайкалье". Мы следим за развитием этого проекта, непрерывным процессом работы, оказываем меры поддержки. Удоканское месторождение открыто в 1949 году, сейчас начата его разработка. Запасы месторождения составляют 26 миллионов тонн меди. При выходе на полную мощность инвестор обеспечит рабочими местами до двух тысяч человек и до 20 тысяч человек в смежных отраслях, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Справка "РГ"

Удоканское месторождение меди, расположенное в Каларском районе Забайкальского края, считается одним из крупнейших неразработанных месторождений в мире.

Переработка первой очереди горно-металлургического комбината составит 12 миллионов медной руды в год.

Предприятие будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Из России в турецкую Анталью вылетел первый самолет
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России