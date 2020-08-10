В Забайкалье СК возбудил дело из-за пропажи восьмилетнего мальчика

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, восьмилетний мальчик ушел из дома в селе Новая Заря Ононского района и до сих пор его местонахождение неизвестно.

В населенный пункт направлены следователи-криминалисты для помощи местным следователям в расследовании. В поисках пропавшего ребенка принимают участие сотрудники полиции, волонтеры, работники администрации.

Дело находится на контроле руководителя управления Юрия Русанова.