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10.08.2020 14:53
Рубрика: Власть

Ульяновский губернатор призвал бизнес к социальной ответственности

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Сергей Морозов назвал основные проблемы экономики и бизнес-сферы в период пандемии COVID-19 и озвучил меры их поддержки.
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

"В условиях вынужденного простоя, сокращения объёмов производимой продукции и оказываемых услуг, а также из-за нарушения наших совместных планов по развитию региона сформировалась хотя и не критическая, но сложная ситуация, которая отягощается снижением реального уровня доходов наших граждан и сокращением спроса на производимые у нас товары и услуги. Выход из сложившейся ситуации есть, но для этого необходимо менять каждый элемент системы", - заявил Морозов.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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Глава региона считает, что перестраиваться в этих условиях должны компетенции людей, занятых в экономике, выстраиваться сбытовые цепочки, расти конкурентоспособность продукции через развитие технологий, расширение производства и сокращение издержек. Для всего этого нужны совместные усилия как государства, так и бизнеса.

"Я призываю бизнес проявить социальную ответственность перед обществом, продемонстрировав рациональное поведение, присущее предпринимательскому классу", - сказал губернатор.

В ходе обращения ульяновский губернатор сообщил, что на сегодняшний день число безработных в регионе достигает 27,5 тысяч человек. Но при этом на его территории зарегистрировано более 44 тысяч субъектов предпринимательства. И если каждый предприниматель создаст хотя бы одно рабочее место, то можно закрыть проблему безработицы.

Сергей Морозов призвал не ждать, а инвестировать свои активы в кадры, в экономику именно сейчас, в самом начале восстановительного периода. От них будет зависеть будущее. Скорость и качество этих решений - определяющие.

"Предпринятые на всех уровнях меры поддержки бизнеса принесли ожидаемый результат. Сегодня уже очевидно, что масштаб понесённых ульяновским бизнесом убытков и финансовых потерь не стал катастрофическим. Наступило время не просто свести к минимуму эти убытки и потери, а занять новые конкурентоспособные места как на российском, так и зарубежном рынках. Мы готовы всем своим ресурсом и дальше содействовать вам в этом направлении. Жду инициатив от бизнеса и гарантирую профессиональную и оперативную реакцию на них", - попросил глава области.

По словам Сергея Морозова, от бизнеса сейчас нужно ждать новых идей и их реализации через современные технологии и финансовые инвестиции. Для этого инвестиционное законодательство Ульяновской области даже в сегодняшних непростых условиях гарантирует инвесторам стабильность и защиту вложений.

Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
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"Малым и средним компаниям доступна наша поддержка при выходе на международные рынки, в первую очередь, для продвижения производимых ими товаров в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах. Мы будем субсидировать логистические издержки и поддерживать выход на электронные торговые площадки. В бюджете 2020 года на эти цели уже заложены средства. Докапитализировали региональный Фонд поддержки бизнеса и существенно расширили перечень кредитных программ под самые лояльные условия. Работа по расширению экономического потенциала региона не прекращается ни на одну минуту", - сказал губернатор Ульяновской области.

За период режима ограничений в области подписали семь соглашений о реализации новых инвестиционных проектов. Это 4 миллиарда рублей в развитие региона, свыше 600 новых рабочих мест.

"Призываю предпринимателей стать хедлайнером восстановления экономики", - обратился губернатор бизнес-сообществу.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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