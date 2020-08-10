В конце августа в Оренбурге пройдет кинофестиваль "Восток&Запад"

С 21 по 26 августа в Оренбурге пройдет XIII Международный кинофестиваль "Восток&Запад". В его программу включены около 60 картин из 13 стран мира, в том числе из Беларуси.

В смотре примут участие ленты из Чехии, Ирландии, Испании, Италии, Франции, Германии, Южной Кореи, Дании, Болгарии, Сербии, Беларуси, США, Ирана и России. Фильмом открытия станет корейский триллер "Поезд в Пусан 2: Полуостров", вошедший в официальный отбор Каннского фестиваля.

Во внеконкурсных секциях зрители увидят ретроспективы, посвященные минувшему юбилею Ингмара Бергмана и 75-летию Победы. В честь 120-летия Луиса Бунюэля организаторы включили в программу анимационную ленту "Бунюэль в лабиринте черепах", а 100-летие Федерико Феллини смотр отметит показом "8 1/2".

В конкурсе полнометражных лент участвует российско-белорусская драма "Кадиш" режиссера Константина Фама.

"В Беларуси прошла и большая часть съемок: сцены на оборонном заводе, в брестском музее, в деревне Дудудки, - рассказал Фам.- Белорусы очень трепетно относятся к военной теме. Нам был крайне необходим старый паровоз и отдельный путь для съемок, бомбоубежище, все это без лишних вопросов сделали белорусы".

Режиссер также признался, что ему очень важно участие белорусов в создании фильма. "Мой дед по матери из Беларуси, из Оршанской губернии. Родственники по матери погибли в войну", - отметил он.

В анимационной программе "От 0 до бесконечности" представлены работы киностудии "Беларусьфильм" - "Данте. Беатриче" режиссера Ирины Кодюковой, "Красавец и чудовище" Наталии Дарвиной, "Легенда о гуслях" Татьяны Кублицкой, "Лучшее место на земле" Ирины Тарасовой, "Магистр свободных искусств" Елена Петкевич, "Чертополох" Евгения Надточея, премьера которых состоялась на прошлом минском международном кинофестивале "Лiстапад".

В ретроспективе к 75-летию Победы покажут фильм 1962 года "Иваново детство" Андрея Тарковского и картину "Восхождение" Ларисы Шепитько, снятую в 1976 году по роману белорусского классика Василя Быкова "Сотников". Музыку к последней написал Альфред Шнитке. Лента получила несколько призов на Берлинале в 1977 году, став первым советским фильмом, удостоенным высшей награды фестиваля - "Золотой медведь". Действие картины происходит во время Великой Отечественной войны в оккупированной немцами Беларуси зимой 1942 года. Двое партизан, кадровый военный Рыбак и бывший учитель Сотников, отправляются из леса в село на поиски продовольствия для своего отряда, в котором есть женщины и дети. Рыбак с Сотниковым приходят в дом к деревенскому старосте, который вынужден работать на немцев.

"Восхождение" стал последним завершенным фильмом в режиссерской карьере Ларисы Шепитько. Через три года после выхода ленты на экраны она погибла в автокатастрофе во время съемок картины "Прощание с Матерой".

В состав жюри главного конкурса фестиваля вошли режиссер, оператор и сценарист Сергей Мокрицкий (председатель), заслуженная артистка России Евдокия Германова, доктор искусствоведения, профессор ВГИК, культуролог и программный директор Московского международного кинофестиваля Кирилл Разлогов, продюсер Роман Борисевич, актер и лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства народный артист Беларуси Владимир Гостюхин.

Лауреатам международной и российских конкурсных программ традиционно вручается приз "Золотой Сарматский лев". Президентом кинофестиваля является режиссер и продюсер Татьяна Воронецкая.