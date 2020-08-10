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10.08.2020 12:15
Рубрика: Происшествия

В Перми бывшего генерала МЧС осудили за мошенничество

Текст: Константин Бахарев

Десятого августа Кировский районный суд Перми признал Андрея Ковтуна, бывшего регионального министра территориальной безопасности виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в районном суде.

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Ковтуна приговорили к трем годам восьми месяцам лишения свободы условно, лишили звания генерала МЧС и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в 2013 году Андрей Ковтун, работая заместителем начальника краевого МЧС, вместе с начальником отряда противопожарной службы, устроили на должность пожарного гражданина, фактически трудившегося егерем в охотхозяйстве. За четыре года он получил более 700 тысяч рублей, которые отдал Ковтуну и начальнику отряда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в краевом суде.

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