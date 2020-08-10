В Саратове в одном из аварийных домов случился пожар. А потом под досками пола обнаружили спрятанные украшения.

Когда-то большой и красивый двухэтажный дом на углу улиц Рабочей и Радищева сейчас представляет собой жуткое зрелище. Два года назад часть крыши под тяжестью снега в одном из крыльев здания обвалилась, но в другой части дома по-прежнему живут люди, которые мечтают об одном - как их оттуда их наконец переселят. Как рассказала старшая по дому Юлия Трегубова, жильцов замучили граждане без определенного места жительства, которые пробираются в пустующие квартиры, чтобы стащить оттуда трубы и другой металл. Несколько раз из-за них происходили пожары.

В одну из ночей очередное возгорание, разобрав доски пола на втором этаже, потушили мальчишки, которые живут в этом доме, - Даниил и Сергей, 13 и 16 лет. А потом под досками перекрытия ребята обнаружили порядка десяти предметов: серьги, брошь, перстень и другие украшения. Правда, специалисты из областного краеведческого музея, куда мальчишки отнесли свою находку, молодых людей разочаровали, сообщив, что найденные украшения были изготовлены в 80-90-е годы ХХ столетия и какой-то серьезной исторической ценности не представляют.

В то же время многие саратовцы считают, что настоящим кладом для города мог бы стать сам дом, где жил Антон Деникин, если бы его удалось отреставрировать и восстановить. Будущий главнокомандующий белыми армиями на протяжении трех лет снимал здесь квартиру - с января 1907-го по январь 1910 года, когда занимал должность начальника штаба 57-й резервной пехотной бригады, расквартированной в Саратове. Несколько лет назад мемориальная доска в память о Деникине была установлена на бывшем здании военных казарм в Саратове. Сам же дом, где он жил, почти 20 лет назад был признан памятником истории и культуры, однако этот статус не уберег его от разрушения, и будущая судьба особняка, как и многих других старинных зданий в городе, остается неясной.