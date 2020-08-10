Фельдшер назвала главный симптом, который отличает COVID-19 от ОРВИ

В Иркутской области возобновили прием населения фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Корреспондент "Российской газеты" побывала в одном из них - самом обычном. И узнала, как работает медицина в деревне.

Что значит "страшно"?

Село Пивовариха, расположенное всего в 30 километрах от Иркутска, совсем немаленькое: населения больше четырех тысяч человек. Охраняет их здоровье - фельдшер Анна Михайловна Дмитриева.

Ее будний день начинается в шесть утра, иногда и раньше. В период самоизоляции к полевому снаряжению Анны Михайловны добавилось несколько комплектов одноразовых средств индивидуальной защиты: халаты, шапочки, маски, бахилы, перчатки. Почти четыре месяца ФАП был закрыт, но фельдшер оставалась на телефоне.

"В основном ходила по вызовам к пациентам с жалобами на симптомы ОРВИ, - рассказала она. - Перед тем как в дом войти, надевала всю защиту. Смотрела, расспрашивала, измеряла температуру, прослушивала. При подозрении на коронавирус сразу звонила в районную больницу. Оттуда приезжали специалисты, брали мазки, по состоянию госпитализировали. Это тоже опыт. И главный симптом, по моим наблюдениям, отличающий этот вирус от ОРВИ, - потеря обоняния. Почти 100 процентов диагностировали COVID-19".

- Не страшно было самой заразиться? - спрашиваю.

- Что значит "страшно"? - пожимает она плечами. - Работа такая. Я сама ее выбрала. Инфекции надо не бояться, а меры защиты соблюдать. Алгоритм понятен: из дома больного выйду, все сниму с себя и в специальный желтый пакет. Руки спиртом обработаю и дальше иду. Почти у 30 человек, которых я первая обследовала, коронавирус подтвердился.

А страшно ей было, когда в 21 год пришлось принимать роды на дому. "Я прямо оцепенела от ужаса на несколько минут, - вспоминает фельдшер. - А потом собралась и все сделала, как в медколледже учили. Сейчас моему "первенцу" уже больше 20 лет".

Не могу отключить телефон

Пивоваровцы в первый день официального открытия ФАПа, после вынужденного простоя из-за пандемии COVID-19, даже небольшую очередь создали в коридорчике. Но с соблюдением мер безопасности: все были в масках и стояли на расстоянии полутора метров друг от друга.

"Да я у каждой у них раз в месяц бываю, а то и чаще. Это мои постоянные пациенты на диспансерном наблюдении, - улыбается фельдшер. - Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Состояние у всех стабильное, это просто они соскучились по общению. Для них визит ко мне - выход в свет".

Потребность в общении с доктором Анна Михайловна для своих подопечных полностью закрывает: с каждым поговорит по душам, даст рекомендации. В отличие от врачей в поликлинике, ведущих прием по часам, она может позволить себе поговорить с каждым столько, сколько нужно. Те, кто ждет очереди, относятся с пониманием - за этим, собственно, и пришли.

"Я не лечу, а наблюдаю, - мягко уточняет Анна Михайловна. - Давление померяю, послушаю сердце. Обязательно спрашиваю, как регулярно принимаются назначенные врачом таблетки. С некоторыми строго приходится разговаривать. Эти лекарства, говорю, вам нужнее хлеба. Вот хлеб можете не поесть, а таблетку принять - обязательно, жизненно важно. Иной раз зайдет пациент, а у меня уже рука к телефону тянется - скорую помощь набрать. Хотя в таких случаях меня чаще на дом вызывают. Номер мобильного у всех есть".

Натруженный смартфон Анны Дмитриевой может затрезвонить и ночью, и в выходные, и когда его хозяйка в отпуске. Она всегда берет трубку.

"Мне не трудно, консультирую, - обезоруживает она моих коллег, предлагающих ей выключать сигнал в нерабочее время. - Я не могу отключиться. А вдруг кроме меня и помочь-то некому? Даже если скорую надо вызвать, то по моему звонку быстрее приедут, диспетчеру доходчивей объясню, в чем проблема".

Маршрут трудового дня

Рано утром вместе с мужем и сыном (оба работают в гараже ЦРБ) фельдшер едет в Дзержинск. Там Анна Михайловна ежедневно проводит предрейсовый медицинский осмотр водителей. Потом ее подвозят в ФАП. И хоть приезжает она за полчаса до открытия, у двери уже вполне может стоять посетитель. Но ему придется немного подождать. Сначала - кварцевание кабинета. Это закон.

- До обеда здесь принимаю, - рассказывает фельдшер. - А после обеда - сумку на плечо и по вызовам. Итого в среднем ежедневно человек десять сами приходят, а пятерых-шестерых навещаю сама.

- Не до обеда она принимает, а до последней бабульки, - докладывает Людмила, уборщица ФАПа и единственная подчиненная Анны Михайловны. - Пока всех не выслушает, на обед не закроется. Так чаще всего и бывает.

Протяженность участка фельдшера Дмитриевой - 11 километров. Вся Пивовариха и поселок Первомайский. Маршрутки здесь не ходят, а синий кофр деревенского доктора тянет килограммов на десять. В нем все необходимые для экстренной помощи препараты, перевязочный средства, дезинфекторы, тонометр. Поверх этого добра Анна Михайловна кладет деревянную трубочку - как в советских фильмах про докторов. Это акушерский стетоскоп. И пошла. Легкая на ногу, хрупкая и загорелая в любое время года.

Интернет на подходе

Когда заходишь в фельдшерско-акушерский пункт, который занимает крыло в здании местной администрации, словно возвращаешься во времени лет на 30 назад. Приемная, прививочная, процедурный кабинет, массивные деревянные двери, информация на стендах. Не такое уж маленькое хозяйство одного фельдшера - Анны Михайловны Дмитриевой.

"Раньше у нас педиатр в ФАПе работал, теперь перевели эту ставку в поликлинику в соседнем поселке Дзержинск. Так что туда ребятишек возят, - поясняет Анна Михайловна пустынность апартаментов. - А прививки я ставлю. Но если экстренно с ребенком обращаются, то, конечно, принимаю".

Принимает фельдшер в кабинете: вдоль стены - стеллажи с амбулаторными карточками (некоторые очень пухлые), кушетка у окна, рабочий стол, пара стульев. Напротив, за ширмой - гинекологическое кресло, уцелевшее, кажется, еще с советских времен.

На дальнем углу стола застыл монитор. "Интернета пока нет, - объясняет фельдшер. - А карточки вот они - под рукой".

Подключение к интернету скоро состоится, кабель уже провели, а под потолком красуется модем провайдера. Анна Михайловна, как и ее коллеги из ФАПов Иркутского района, очень ждет подсоединения.

"Тогда мы сможем заходить во внутреннюю сеть Центральной районной больницы. Будет возможность и с нормативной документацией своевременно ознакомиться, и - это очень важно! - видеть историю болезни своего пациента. Нам важно отследить динамику, а бабушки мои разве ж помнят, какой был сахар в крови или гемоглобин месяц назад?".

Хорошо, что она такая

Анну Михайловну в Пивоварихе любят и уважают.

- Грамотная она и чуткая, - тепло говорит о своем докторе пенсионерка Вера Павловна. - Как-то я занедужила, позвонила Анне. Она пришла, просто сердце послушала и говорит - срочно едем в ЦРБ. У нас-то в пункте даже ЭКГ не сделаешь, фельдшер все на слух определяет. И тут права оказалась - кардиограмма показала серьезную проблему.

- Она без рентгена нас насквозь видит, - включается в разговор Наталья, еще одна посетительница ФАПа. -Я сегодня первый раз к ней зашла - что-то сосуд в глазу лопнул. Думаю, пусть посмотрит Анна. А она и давление проверила, и направление к офтальмологу дала и лежать велела. Спрашивает: "А в наклон что делала?". Ну как что? Траву полола! Ничего от нее не утаишь. Так что я пошла потихоньку домой - лежать. А завтра уже в ЦРБ отправлюсь.

- Если человек выбрал себе профессию по сердцу, то и работает, несмотря на любые трудности, - философствует Вера Павловна. - Нам с ней очень повезло.

Программа для ФАПов

Анна Данилова, главный врач Иркутской центральной районной больницы:

- В Иркутском районе 49 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них работают, к сожалению, только 37. Не хватает кадров.

Но вопрос решается: заключили договор с базовым медицинским колледжем на прохождение студентами практики на наших базах, участвуем в ярмарках вакансий. А такие замечательные, чуткие и грамотные специалисты как Анна Михайловна Дмитриева становятся примером для молодежи. Как уважают и ценят ее в родном селе - не каждый маститый доктор может похвастать таким отношением земляков.

Александр Селедцов, начальник управления развития системы здравоохранения минздрава Иркутской области:

- Оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощь в сельской местности - очень важный сегмент здравоохранения. Поэтому все 676 ФАПов в Иркутской области возобновили работу в привычном режиме и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Уже разрабатывается программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области, в рамках которой предусмотрена и реконструкция имеющихся, и строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Эта программа будет представлена на утверждение в Министерство здравоохранения РФ в 2021 году.

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