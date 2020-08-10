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10.08.2020 11:18
Рубрика: Власть

Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления ограничений

На основании рекомендаций Роспотребнадзора Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 10 августа ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

Возобновляется работа детских садов, школ, организаций среднего профессионального образования (техникумы и колледжи) и организаций дополнительного образования (кружки, секции). Разрешается работа организаций розничной торговли непродовольственными товарами, имеющим отдельный наружный вход и площадь торгового зала до 800 квадратных метров. Важные условия - одновременное нахождение посетителей в торговом зале из расчета 1 человек на 4 квадратных метра площади торгового зала.

Фото: Пресс-служба Правительства Красноярского края
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Свою работу возобновляют музеи и библиотеки. Начинают работу бани и сауны, бассейны, фитнес-центры, спортивные залы и иные объекты физической культуры и спорта. Работа последних будет ограничена условиями - групповые занятия смогут посещать не более 20 человек единовременно, а полная загрузка клубов должна быть не более 50% от их единовременной пропускной способности.

Смогут приступить к тренировкам, в том числе и в крытых спортивных комплексах, воспитанники спортивных школ и академий по видам спорта. Разрешено проводить официальные спортивные соревнования, в том числе футбольные матчи профессиональных клубов, без присутствия зрителей. Однако, несмотря на все вышеперечисленные ослабления, в крае по-прежнему будет контролироваться соблюдение жителями, которые находятся в общественных местах, масочного режима и дистанцирования.

Режим ограничительных мер для отдельных организаций будет продлен по 6 сентября.

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