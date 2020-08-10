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10.08.2020 09:00
Рубрика: Общество

Российские ученые создали "пожирающий" нефтепродукты сорбент

Текст: Алексей Бондарев

Ученые Сибирского федерального университета заявили о создании нового сорбента, который эффективно очищает сточные воды, в том числе, от нефтепродуктов. Как передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФУ, его основной движущей силой являются биоокисляющие бактерии.

Фото: iStock
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"Данные культуры способны выедать нефтепродукты. Бактерии легко погрузить в режим спячки, однако при поступлении нефтепродуктов они активизируются и очищают стоковые воды от опасных примесей", - поясняет доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений СФУ Ольга Дубровская.

Сорбент может найти широкое применение на промышленных предприятиях. Обычные нефтеловушки, по мнению ученых, улавливают лишь треть опасных веществ. Все остальное попадает в окружающую среду. Новый сорбент опробовали на теплосиловом оборудовании Красноярской ТЭЦ-2.

Результаты данного исследования опубликованы в "IOP Conference Series: Materials Science and Engineering".

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