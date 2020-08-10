В Красноярском крае выросла площадь лесных пожаров

По данным правительства Красноярского края, в эти выходные в регионе были потушены восемь лесных пожаров общей площадью почти в двести гектаров.

При этом, на 10 августа в регионе продолжают действовать 27 пожаров площадью в полторы тысячи гектаров. А на 7 августа их площадь возгораний оценивалась в 388 гектаров.

Возгорания зарегистрированы в Богучанском, Эвенкийском, Туруханском, Енисейском и Кежемском районах. В тушении заняты около пятисот человек. Работы может ухудшить дым из соседней Якутии, который заволакивает северо-восточные районы края.