В Кузбассе осудили женщину, укравшую ребенка из роддома

Семь лет колонии получила по приговору суда 41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого, похитившая младенца из роддома.

Как установили следствие и суд, в начале октября 2019-го фигурантка беспрепятственно зашла в родильное отделение одного из лечебных учреждений областного центра и вынесла из палаты новорожденного мальчика. Его мать, обнаружив пропажу сына, позвонила мужу, который как раз подъезжал к больнице. Увидев женщину с ребенком, завернутым в куртку, он забрал у нее мальчика.

Похитительницу полицейские задержали на автовокзале в Ленинске-Кузнецком. Выяснилось, что на преступление она решилась после того, как несколько месяцев назад сообщила мужу о несуществующей беременности. Тот привез жену в Кемерово, где она под надуманным предлогом была госпитализирована в гинекологическое отделение. Как рассказали свидетели, пациентка изучала больничные входы и выходы, интересовалась, как пройти в роддом. Выписавшись из клиники, женщина вернулась домой и вскоре сообщила мужу, который в это время был на вахте, что родила сына. В тот день, когда супруг должен был вернуться, злоумышленница рано утром приехала в Кемерово и исполнила то, что задумала.

- В ходе предварительного расследования женщина не раскаялась, а настаивала на том, что к преступлению не причастна: дескать, никто не видел, как она выносила ребенка из палаты. А то, что ее остановили на улице с мальчиком на руках, объяснить не может, поскольку потеряла в этот момент память, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Надежда Ананьева. - Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что никакого временного психического расстройства не было, обвиняемая хорошо осознавала свои действия и их опасность. В итоге суд назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Также было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего начальника контрольно-пропускной службы медицинского учреждения. Суд с учетом всех обстоятельств (сотрудничество со следствием, искреннее раскаяние, возмещение вреда) назначил ему штраф.