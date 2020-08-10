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10.08.2020 08:27
Рубрика: Власть

В Новосибирске откроют бани, бассейны и рестораны

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирской области смягчают ограничения, ранее введенные для борьбы с распространением коронавируса. На этот раз они касаются работы бань, ресторанов и бассейнов.

Как сообщает ТАСС, об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона.

Фото: iStock
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Губернатор Андрей Травников предложил принять решение о возобновлении работы бассейнов, банных комплексов и предприятий общественного питания, в том числе закрытых залов.

Вопросы обеспечения безопасности новосибирцев при обслуживании в заведениях общепита будут обсуждаться на встрече с руководителями предприятий отрасли, будет предложено ввести дополнительные противоэпидемиологические меры.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области ранее был продлен до конца лета. В регионе сохраняется масочный режим. Послабления введены для занятий спортом на улице, прогулок, посещений кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня работают непродовольственные магазины, с 24 июня - музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля сняты ограничения на работу магазинов, располагающихся в торговых центрах.

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