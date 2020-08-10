Военные помогут ликвидировать экологическое бедствие в Сибири

Новости

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили на новой платформе. В том числе Lada 13:00
Футболист "Спартака" Соболев пообещал исполнить мечту ушедшей из жизни мамы 12:49
В Китае семь человек умерли от нового смертельного вируса SFTS 12:40
Акция кешбэка за туры по России продлится неделю 12:38
Жуков призвал аннулировать результат матча РПЛ "Спартак" - "Сочи" 12:36
МВД Беларуси опровергло сообщения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 12:33
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа 12:30
Лидеры России, Китая и Казахстана поздравили Лукашенко с победой 12:27
Kia назвала российские цены и комплектации нового конкурента Camry 12:24
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
Распродажи туров по России с кешбэком могут стать ежегодными 12:17
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США 11:59
В конце августа в Оренбурге пройдет кинофестиваль "Восток&Запад" 11:46
62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Шаурма, котлеты, пирожные с кремом вошли в список самых опасных продуктов 11:18
В Москве за сутки выявили меньше 700 новых случаев коронавируса 11:05
Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью 10:57
Пять человек задержаны по делу об организации незаконной миграции в РФ 10:51
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
В Подмосковье мужчина погиб, спасая ребенка из огня 10:41
В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна 10:33
Рапота: Нарушений закона на выборах в Беларуси не обнаружено 10:31
Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы 10:31
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей 10:15
Нефть марки Brent подорожала после снижения цен в пятницу 10:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 10 по 16 августа
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
На бесплатных трассах увеличат разрешенную скорость
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 11:42
Рубрика: Власть

Военные помогут ликвидировать экологическое бедствие в Сибири

Текст: Юрий Гаврилов
На промышленную площадку в Усолье-Сибирском, что в 77 километрах от Иркутска, прибыл сводный отряд Минобороны РФ. По распоряжению президента страны, военных специалистов используют для ликвидации экологического бедствия, вызванного загрязнением местности токсичными отходами химического предприятия.
Фото: Владимир Байкальский/ТАСС
Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала

Само вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Известно, что местные очистные сооружения десятилетия не справлялись с обеззараживанием промышленных стоков. Начиная с 90-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома в Усолье-Сибирском располагаются буквально в двух километрах от химпредприятия.

Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промплощадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" рассказали, что сводный отряд министерства займется обеспечением безопасности при очистке емкостей с токсичными отходами и откачке опасных веществ в случае их пролива. Кроме того, военные поставят водяные завесы вокруг бочек и цистерн, будут мониторить химическую обстановку, собирать пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также обеспечат научную поддержку проводимых работ. "Исследования организуют на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты", - уточнили в ведомстве.

В ликвидации последствий экологического бедствия в Усолье-Сибирском задействовали около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Ранее транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставили в город два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки КМ- РХБР и универсальную станцию специальной обработки УССО. По железной дороге на место прибыли специалисты химзащиты Центрального военного округа. Предполагается, что в Иркутской области они пробудут около двух месяцев.

Это уже вторая группа военных, привлеченных к экологической операции в Усолье-Сибирском. Прежде туда отправили армейских химиков и спецтехнику из Алтайского края. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, первоочередные действия по обезвреживанию и ликвидации химических отходов под Иркутском будут завершены в конце 2021 года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Правительство Минобороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
ЦИК: Лукашенко набрал свыше 80 процентов голосов избирателей
Пекин ввел санкции в отношении ряда официальных лиц США
В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы
Федун заявил, что "Спартак" снимется с чемпионата России по футболу
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети