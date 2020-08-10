Военные помогут ликвидировать экологическое бедствие в Сибири

На промышленную площадку в Усолье-Сибирском, что в 77 километрах от Иркутска, прибыл сводный отряд Минобороны РФ. По распоряжению президента страны, военных специалистов используют для ликвидации экологического бедствия, вызванного загрязнением местности токсичными отходами химического предприятия.

Само вредное производство в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тысяч человек, закрыли еще пятнадцать лет назад. Однако на промплощадке сохранился крупный очаг ртутного загрязнения. Известно, что местные очистные сооружения десятилетия не справлялись с обеззараживанием промышленных стоков. Начиная с 90-х годов прошлого столетия отходы производства начали затаривать в различные емкости и размещать их по периметру предприятия. Кроме того, их закачивали в глубинные скважины, образовавшиеся при добыче соли. В итоге корпуса завода, почва и подземные воды оказались буквально пропитаны токсинами. Ситуация осложнилась тем, что жилые дома в Усолье-Сибирском располагаются буквально в двух километрах от химпредприятия.

Из-за опасности массовой утечки ядовитых веществ в октябре 2018 года в городе объявили режим чрезвычайной ситуации. В дело пришлось вмешаться президенту страны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать в Усолье-Сибирском проверку. На промплощадку, расположенную на берегу Ангары, отправили военных химиков.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" рассказали, что сводный отряд министерства займется обеспечением безопасности при очистке емкостей с токсичными отходами и откачке опасных веществ в случае их пролива. Кроме того, военные поставят водяные завесы вокруг бочек и цистерн, будут мониторить химическую обстановку, собирать пробы для экспресс-анализа почвы, воды и воздуха, а также обеспечат научную поддержку проводимых работ. "Исследования организуют на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты", - уточнили в ведомстве.

В ликвидации последствий экологического бедствия в Усолье-Сибирском задействовали около 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Ранее транспортные самолеты Ил-76 ВКС России доставили в город два мобильных комплекса радиационной, химической и биологической разведки КМ- РХБР и универсальную станцию специальной обработки УССО. По железной дороге на место прибыли специалисты химзащиты Центрального военного округа. Предполагается, что в Иркутской области они пробудут около двух месяцев.

Это уже вторая группа военных, привлеченных к экологической операции в Усолье-Сибирском. Прежде туда отправили армейских химиков и спецтехнику из Алтайского края. Как сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, первоочередные действия по обезвреживанию и ликвидации химических отходов под Иркутском будут завершены в конце 2021 года.