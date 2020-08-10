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10.08.2020 14:17
Рубрика: Общество

На Ставрополье форум "Машук" впервые пройдет онлайн

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Татьяна Барыбина/РГ Фото: Татьяна Барыбина/РГ
Фото: Татьяна Барыбина/РГ

В Ставропольском крае сегодня дан старт XI Северо-Кавказскому молодежному форуму "Машук-2020". Он впервые пройдет в дистанционном режиме и будет самым необычным за все время своего существования. Уже сейчас установлен рекорд - его участниками стали более четырех тысяч человек - небывалое число для подобных событий в России.

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Как рассказали "РГ" в дирекции форума, кроме 3500 участников из регионов Северо-Кавказского федерального округа заявки одобрили более 800 молодым людям из других субъектов РФ. Все они распределятся на три смены. Так, смена "Глобальные вызовы" будет посвящена экологии, науке и технологиям, предпринимательству и добровольчеству. Во время второй смены "Национальный код" обсудят медиа-сферу, историю, международные и межкультурные коммуникации, спорт, а также культуру и творчество. И, наконец, третья смена "Мастерская сообществ" будет посвящена туризму, национальной политике и госуправлению, развитию сообществ в СКФО и проблемам молодежи.

Общение на форуме будет осуществляться онлайн. Эксперты прочтут в виртуальном пространстве лекции, а участники "Машука" смогут защитить свои проекты. Те из них, кто наберет наибольшее количество баллов, примут участие в четвертой очной смене "Лидеры развития".

Вещать станут из трех студий - в Пятигорске, Ставрополе и Москве, сюда и будут приглашать разных экспертов. Такой дистанционный формат помог привлечь большее количество спикеров, которые не смогли бы приехать на форум лично. А для взаимодействия участников "Машука" была разработана специальная цифровая платформа.

Справка "РГ"

Молодежный форум "Машук" проходит с 2010 года. Изначально он состоял из двух смен, и только в 2019 году его расширили и добавили третью. В этом году дистанционные смены продлятся с 10 по 26 августа. А очная четвертая - с 15 по 20 сентября. Победители получат финансовую помощь, которую должны направить на реализацию своих проектов.

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