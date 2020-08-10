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10.08.2020 13:05
Рубрика: Общество

В Дагестане некачественной водой отравились около 50 человек

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

49 случаев заражения острой кишечной инфекцией зафиксировано в селе Геджух Дербентского района, сообщает минздрав Дагестана. В числе заболевших 39 детей.

По данным министерства, заболевшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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В Геджух для оказания организационно-методической и лечебно-диагностической помощи направлена бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней.

По предварительным данным Роспотребнадзора, причиной передачи инфекции могла стать некачественная питьевая вода. Окончательные выводы сделает специальная комиссия.

"По факту массового отравления жителей села Геджух Дербентского района питьевой водой проводится доследственная проверка", - проинформировал следственный комитет Дагестана.

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