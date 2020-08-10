Безработные оказались лидерами по иммунитету к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета к COVID-19, которое было проведено Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, выявило неожиданную закономерность. Оказалось, что чаще всего антитела к коронавирусной инфекции выявляются не у медиков, как логично было бы предположить, а у граждан без определенных занятий.

Как следует из материалов исследования, во время исследований в Петербурге в категории "безработный" антитела к COVID-19 выявлены у 29,3 процента участников. При этом у медработников, которых традиционно включают в группу риска, данный показатель составил 27 процентов. На третьем месте работники образования, у них антитела, свидетельствующие о перенесенном заболевании, выявлялись в 26,4 процентах случаев.

В Ленинградской области, где проводилось аналогичное исследование, у безработных антитела к коронавирусу выявлялись в 25 процентах случаев, а у медработников - в 18. Высокий процент выявляемости антител зафиксирован в Ленобласти у ученых, а также у творческих работников (22,2 процента).

При этом реже всех в Ленобласти положительный тест на антитела фиксировался у госслужащих (12,78 процентов). У офисных работников антитела выявлялись в 16,8 процентах случаев. Столь низкие показатели можно объяснить массовым переходом на удаленку в начале пандемии, а также соблюдением масочного режима на работе.

В Петербурге антитела у госслужащих и офисных работников выявлялись чаще. У чиновников положительные тесты на антитела зафиксированы в 22 процентах случаев, у "белых воротничков" - в 23.

Стоит отметить, что исследования популяционного иммунитета в Петербурге и Ленобласти планируют проводить регулярно, следующий забор проб у добровольцев намечен на конец августа.