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10.08.2020 20:47
Рубрика: Происшествия

Собачья презумпция

Хозяйка собаки заплатила за загрызенных козу и козленка
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 176(8230)
Настоящая кровавая драма разыгралась в селе Кичменгский Городок Вологодской области: хмурой осенью у одной дружной семьи вдруг стали пропадать козлята. Один за другим.

В течение десяти дней пропали три козленка и суягная (то есть беременная) коза. Убийца был вскоре найден: соседскую черную лайку практически застали на месте преступления.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Как рассказал в суде хозяин погибших животных, 12 октября у него с пастбища не вернулся козленок, 14 октября - еще один. После этого они вместе с женой стали выпускать только взрослых коз.

"Потом он увидел, что собака черной масти с белой пролысиной на голове что-то несет, он проследовал за ней, - рассказывают в Вологодском областном суде. - Собака подошла к дому ответчика и стала закапывать переднюю лопатку от козы. В этот же день он нашел останки от козы на берегу реки и сфотографировал. 23 октября он увидел, как та же лайка грызла козленка, а затем потащила его в сторону дома ответчика. Ответчик вначале обещала возместить причиненный ущерб, но затем отказалась".

Ответчиком, точнее, ответчицей, стала хозяйка собаки. По закону владельцы животных отвечают за вред, причиненный их питомцами. Поэтому первый порыв женщины - заплатить за проделки своей собаки - был абсолютно правильным. Но затем что-то пошло не так. Поэтому хозяева козлят пожаловались в местную администрацию.

"Во всех инцидентах ответчик была признана виновной, однако три из них были прекращены в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности", - сообщили в суде.

По четвертому собачьему преступлению чиновники оштрафовали женщину на 3 тысячи рублей по региональному Закону "Об административных правонарушениях в Вологодской области".

После этого супруги подали в суд на соседку, требуя заплатить за погибших животных. И теперь уже суду пришлось досконально разбираться, есть ли кровь невинных козлят на клыках лайки или на собаку возвели напраслину.

"Ответчик иск не признала. Пояснила, что доказательств вины собаки в исчезновении у истцов коз нет, - рассказывают в областном суде. - Ни она, ни муж на осмотр останков коз не были приглашены, не установлено, кто принес лопатку задранной козы к ее дому: собака или сам истец. В радиусе 500 м от дома истца около 15 собак содержатся не на привязи, из них 7 такой же масти и окраски, как у них".

У чиновников вина лайки во всех четырех убийствах не вызвала сомнений. Но в суде к собаке применили презумпцию невиновности и осудили за убийство только двух парнокопытных

Иными словами, собак много, и стоит ли вешать всех козлят на одну черную лайку? Возможно, в окрестностях села бегает еще какая-нибудь "собака Баскервилей"? Или даже орудует целая банда...

Суд все взвесил и согласился с тем, что причастность лайки к убийству двух козлят не доказана. Принцип презумпции невиновности распространяется даже на собак, и это важный правовой урок. Но от убийства козы и еще одного козленка лайке отвертеться не удалось. Лопатка в зубах оказалась достаточным доказательством. Поэтому суд взыскал с хозяйки лайки 8,5 тысячи рублей, из них 6 тысяч за погубленную козу, 2,5 тысячи за козленка.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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