Из Пулково открылись регулярные рейсы в Анталью

Регулярные рейсы в Анталью стали выполняться с 10 августа из Пулково. Самолеты из Северной столицы будут на популярный турецкий курорт дважды в сутки, сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково.

Рейсы выполняет авиакомпания "Россия". Перевозка будет осуществляться на самолетах Airbus A320, каждый борт рассчитан на 168 пассажиров.

Оба рейса из Петербурга отправляются в в первой половине дня: в 9.30 и в 12.55.

Также ежедневно предусмотрено два обратный рейса, самолеты из Антальи будут прибывать в Петербург в 18.50 и в 22.00.

Стоит отметить, что помимо регулярных рейсов в Анталью, из Пулково на этот турецкий курорт летают и чартеры. Эти перевозки производятся на самолетах Boeing-747.