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10.08.2020 17:00
Рубрика: Происшествия

Петербурженка испекла для арестанта пироги с начинкой из мобильников

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Пироги по крайне необычному рецепту попыталась передать петербурженка в следственный изолятор "Кресты".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина принесла передачу подследственному, который находится под арестом в "Крестах".

Все продуктовые передачи в обязательном порядке проверяются. Когда пироги просканировали, сотрудники СИЗО увидели, что в мучных изделиях спрятаны 11 мобильных телефонов, а также девять USB-кабелей.

Средства связи в изоляторах строго запрещены. Сейчас на женщину составлен административный протокол. Даме грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Пироги и телефоны конфискованы. Также администрация изолятора начала проверку с целью уточнить, кому конкретно из арестантов предназначались мобильные телефоны.

"Начинка" пирогов. Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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