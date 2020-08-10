Петербурженка испекла для арестанта пироги с начинкой из мобильников

Пироги по крайне необычному рецепту попыталась передать петербурженка в следственный изолятор "Кресты".

Как сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина принесла передачу подследственному, который находится под арестом в "Крестах".

Все продуктовые передачи в обязательном порядке проверяются. Когда пироги просканировали, сотрудники СИЗО увидели, что в мучных изделиях спрятаны 11 мобильных телефонов, а также девять USB-кабелей.

Средства связи в изоляторах строго запрещены. Сейчас на женщину составлен административный протокол. Даме грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Пироги и телефоны конфискованы. Также администрация изолятора начала проверку с целью уточнить, кому конкретно из арестантов предназначались мобильные телефоны.