Подводные археологи обследуют акваторию фортов Кронштадта

В понедельник Санкт-Петербурге в рамках реставрации кронштадтских фортов "Император Петр I", "Кроншлот" и "Император Александр I" стартовал второй этап подводных археологических исследований. Археологи обследуют акваторию Каботажной гавани, а также участка Финского залива от острова Котлин до форта "Император Александр I".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в АНО "Остров фортов", уже изучено порядка 27 гектаров акватории Финского залива у фортов "Император Александр I", "Петр I" и "Кроншлот". Работы проводятся специалистами Института истории материальной культуры Российской академии наук.

В первую очередь водолазы занимаются зачисткой донных отложений, чтобы было понятно, в каком состоянии находятся памятники и какие конкретно элементы нуждаются в реставрации.

Уже первые погружения принесли интересные находки. Например, водолазы нашли кирпичи со старинным клеймами, обнаружили медную печь XIX века, пушечное ядро, а также различные предметы, которыми пользовались в быту матросы.

Исследователи не исключают, что и в Каботажной гавани водолазов ждут интересные открытия. Эта гавань расположена ближе всего в форту Кроншлот, она построена в 1891 году в форме буквы "Г".

Такая конструкция защищала суда даже в самые сильные шторма. Это самая "молодая" гавань на острове Котлин, основной комплекс сооружений для приема судов был создан еще в первой четверти XVIII века под руководством императора Петра I.

Столетиями Кронштадт играл роль ключевой перевалочной базы для торговых судов на пути в Петербург. Дело в том, что в город на Неве технически не могли войти корабли-гиганты с большой осадкой. Поэтому в Кронштадте происходила перегрузка товаров на более компактные суда.

В годы Великой Отечественной войны остров Котлин и форты подвергались массированным обстрелам. В декабре 1941 года у Каботажной гавани затонул ледокол "Тасуя". Бомба на него была сброшена еще во время проводки судов во льдах, но не взорвалась. Судно дошло до Кронштадта. А когда началась операция по обезвреживанию бомбы, то сработал взрыватель. Тогда на ледоколе погибли 13 человек, само судно затонуло. Его подняли, но не исключено, что какие-то артефакты с ледокола остались на дне.